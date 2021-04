D'après TMS Entertainment, l'excellente OST de Megalobox va avoir droit à une sortie vinyle, comme de plus en plus d'animés d'ailleurs.Déjà disponible sur Spotify, c'est une des OST que j'écoute le plus en ce moment, composée par mabanua.Pour le vinyle, c'est chez wayo record, qui a déjà sorti des Ost comme Actraiser ou Grandia.PS : la saison 2 intitulée Nomad est arrivée!