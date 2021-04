Histoire d'oublier l'actualité un peu naze des consoles actuelles (PS5, Xbox Series et Switch comprises), je vous propose un article comme je les aime sur l'artisanat (si chère à @Guiguif).Je suis en pleine réflexion sur la fabrication d'une arcade également d’où mon intérêt sur la chose.Un tweet (à dérouler) qui montre les différentes étapes de la fabrication d'une arcade.Je ne doute pas qu'il existe de nombreux sites sur le sujet, mais l'explication est assez limpide et il y a les photos pour illustrer les étapes dont voici quelques une:En espérant que ça vous a un minimum intéresséPS: (Je tiens à préciser que je n'approuve pas du tout les stickers collés sur l'arcade, je ne commettrai jamais un acte pareil)

posted the 04/09/2021 at 01:57 PM by xenofamicom