Salut à tous. Depuis le début de la semaine que je suis sur Gamekyo, mon nombres de vues a explosé. Et je vous remercie pour ça. Par contre j'ai remarqué que la durée moyenne de visionnage de mes vidéos a été divisée par 3 voir 4 pour certaines donc j'aimerais savoir ce qui cloche dans mes vidéos. Je suis prêt à tout entendre mais il faut que cela soit constructif. Si c'est juste pour me dire tes vidéos sont nuls sans me dire pourquoi, ça ne m'intéresse pas. Je mets le lien de ma chaîne de geek pour ceux qui veulent se faire un avis. Merci d'avance pour vos retour. Cela m'aidera à m'améliorer.

posted the 04/09/2021 at 11:24 AM by casco60