Envolez-vous vers l’aventure avec Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin ! L’univers de Monster Hunter n’a pas livré tous ses secrets…Dans ce jeu aux graphismes enchanteurs, vous incarnez un Rider sur les îles ensoleillées de Hakolo. Votre quotidien ? Faire éclore des oeufs de Monsties, les élever et vivre à leurs côtés ! Un jour, une jeune fille nommée Ena vous confie un mystérieux œuf rouge… c’est un œuf de Dragon Rathalos, une espèce puissante en voie de disparition ! De grosses responsabilités pèsent sur vous car cet œuf peut répandre l’espoir… comme le chaos. Arriverez-vous à dompter et protéger Ratha, cette créature aux pouvoirs démesurés pour sauver le destin de votre village ? Faites vos preuves lors d’intenses combats au tour par tour avec vos Monsties !

Le jeu Monster Hunter Story 2 est actuellement en préco pour 49.99€ avec maintenant 10€ en CC.