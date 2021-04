Mark E. Dean (né le 2 mars 1957) est un inventeur et un ingénieur en informatique. Il a développé le bus ISA et a dirigé une équipe de conception pour la fabrication d'une puce de processeur d'ordinateur d'un gigahertz. Il détient trois des neuf brevets de PC pour avoir été le co-créateur de l'ordinateur personnel IBM sorti en 1981. En 1995, Dean a été nommé le tout premier membre afro-américain d'IBM.

posted the 04/08/2021 at 10:13 AM by sussudio