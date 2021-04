Bonsoir Gamekyo,Voilà, à défaut de solutions, je supprimerai l'article.Bon, dimanche dernier, je suis allé à Carrefour pour acheter la Nintendo Switch édition Monster Hunter.Aujourd'hui, je décide de l'allumer pour tester la bête sauf que tout ne se passe pas comme prévu.En effet, en démarrant la console (en mode portable), après que le logo switch soit apparu, j'ai immédiatement un message d'erreur "Error Code 2002-4153".A partir de là, impossible de faire quoi que ce soit.Je redémarre, et toujours la même erreur. Je précise que je n'ai pas de carte SD et qu'il n'y a aucun jeu (le Monster Hunter est fourni via code de téléchargement).Je fouille un peu sur le net et je vois que certains conseillent de passer en mode maintenance (power + boutons volume) pour faire un "formatage" d'usine, chose que j'effectue.Malheureusement, rien y fait, j'ai toujours le même message d'erreur...Je tente une mise à jour via le mode maintenance (la console est d'origine en 10.2.0), je sélectionne mon réseau wifi...et là, boum, nouveau message d'erreur mais cette fois "error code 2162-0002" et ce , à chaque fois que je choisi mon réseau wifi.Du coup, soit je suis bloqué au démarrage de la console avec le 1er message, soit en mode maintenance, impossible de faire la MàJ.Avez-vous des solutions ?Sinon, je me casse pas la tête, la console a à peine 5 jours, je retourne demain soir à Carrefour avec ticket de caisse.Est-ce qu'ils changent la console sur place ou c'est une procédure particulière ?Par avance, merci à tous d'avoir lu ! et j'ai trop le mort de même pas pouvoir y jouerpoisse puissance 1000.....