Bonsoir tout le monde.

Comme je l'ai écrit dans le titre, j'ai 41ans et je suis un geek. Et j'ai franchement du mal à l'assumer. Est ce que je suis le seul dans cette situation?

Est-ce normal de collectionner les cartes dragon ball, les albums panini et j'en passe à mon âge. Dans mon entourage seulement 3 personnes sont au courant. Je sais que si j'en parle à toutes mes connaissances, on va se moquer de moi.

C'est pour cette raison que j'ai crée ma chaîne youtube. Grâce à elle, je peux parler librement de ce que j'aime et le partager avec d'autres personnes qui aiment les mêmes choses que moi et ça fait du bien.

Comprenez-vous que je sois gêné ou pas? J'ai besoin de savoir si d'autres personnes de mon âge assument d'être geek.

Merci d'avance.

Je mets le lien de ma chaîne si ça vous intéresse.