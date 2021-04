Je suis un peu comme la masse au sujet des vikings. l'image que j'ai provient des énormes stéréotypes véhiculés par les médias et des chroniques chrétiennes à leur sujet les considérant comme des brutes épaisses et sanguinaires.Ce que peu de gens savent c'est qu'en dehors des chroniques chrétiennes à leur sujet, des chroniques ont aussi étaient écrites par des musulmans,On peut citer Ibn Khuradahdbih, Ibn Rustah, Al Masudi ou encore Ibn Fadlan dont ses chroniques ont servis à quelques épisodes de la série Viking.Et pour la petite histoire, il est incarné par Antonio Banderas dans le film "Le Treizième guerrier"Bon visionnage et si vous avez des livres à conseiller sur les vikings, je suis preneur.