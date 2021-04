Salut tout le monde. J'ai lancé ma chaîne youtube il y a 1 mois et demi. J'attendais d'avoir pas mal de contenu pour vous en parler. Sur ma chaîne, vous trouverez du rétrogaming, des ouvertures de cartes dragon ball super, des vidéos de gameplay et encore d'autres choses. Je suis débutant donc soyez indulgents. Toutes les critiques sont bonnes à prendre du moment quelles restent courtoises.

posted the 04/06/2021 at 01:40 PM by casco60