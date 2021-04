Pendant que Nintendo continue de compter les palettes de billets que lui ont rapportés Animal Crossing et les projets "Mario 35th anniversary", il y a des fans qui ont décidés de donner des nouvelles de Metroid en proposant leur vision de Metroid Prime mais en 2D:Ils continuent à travailler dessus et ils ont mis en ligne une démo qui naturellement reçoit beaucoup d'avis positifs.Pour plus d'info et pour DL la démo, suivez le lien: