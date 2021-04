1. GTX 950



Je vend cette carte Nvidia GTX 950 neuve, jamais utilisé car je n'ai pas d'alimentation pour alimenter la carte avec un câble 6 pins donc vu que je joue peu, autant qu'elle sert à quelqu'un d'autre.



Prix : 50 euros



2. Lenovo M93P Thinkcentre



C'est un PC bureautique équipé d'un processeur i7-4770 (4 coeurs/8 threads, 3,4 ghz/3,9 Ghz en turbo Boost) avec 8 Go de RAM et un SSD Samsung 240 go.



Il me sert comme serveur principal actuellement et j'ai jamais eu un seul soucis de fonctionnement.



Idéal pour du gaming, de la CAO ou comme serveur Proxmox.



J'ai déjà 3 serveurs Dell Optiplex SFF en cluster donc j'en aurait moins l'utilité,



Prix : 250 euros (prix identique à Ebay)



Et pour celui qui achète le PC, j'offre la GTX 950 mais il vous faudra acheter une alimentation avec prises 6 pins pour alimenter la carte.