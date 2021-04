Le 1er est vraiment une madeleine de proust qui respire les années 90 pour moi donc je les attends au tournant sur celui-ci mais bon ce sera au mieux pas malPersonnellement je n'aime déjà pas le design des toons en 3D en dehors de Bugs Bunny.La sortie est prévue pour début Juillet sur HBO Max et dans les salles aux USA.Beaucoup de licences de la Warner seront présente comme La Famille Pierrafeu, Yogi l'Ours, Scooby Doo, Game Of Thrones, King Kong, The Mask, Le Géant de Fer, Les Animaniacs, Batman, Pennywise, etc...