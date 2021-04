Je viens de le finir en 33h. Vu que les gens n'aiment pas mes points négatifs, je vais laisser que les points positifs. Je vous laisserai lire mes critiques sur mon autre article plus bas. https://www.gamekyo.com/blog_article454142.html Les plus: -Graphiquement très beau -La modélisation poussée des personnages principaux -Tifa -Une mise en scène assez folle quand même, du début à la fin -Une partie de l'histoire intéressante... -Le détail dans les quartiers de la ville -Une bonne immersion dans l'univers -Quelques bonnes musiques indémodables -Les matérias qui rend le jeu un peu subtil 6/10

posted the 04/03/2021 at 11:15 AM by sandman