La nouvelle est tombée un peu plus tôt sur le compte twitter de TT Games. La prochaine itérationde Star Wars est reporté à plus tard sans plus de précision.Le studio affirme travailler dur pour faire de Lego Star Wars - La Saga Skywalker la meilleure et la plus grande expériencesortie jusqu'à maintenant. Cependant, TT Games a besoin d'un peu plus de temps pour rendre cela possible et communiquera une nouvelle date de sortie dès que possible.