Une autre exclusivité de la Switch tombe aujourd'hui, et c'est l'organisme de ratification nord coréen (pas fan de sushi eux) qui vendent la mèche: Bayonetta 2 débarque sur le GamePass.Cette version contiendrai un boss supplémentaire qui sera intégré sur la version Switch dont voici une première image:Pas de version PS4 ou 5 au programme, Sega n'ayant pas encore reçu le chèque de Sony.

