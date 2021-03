Je sais que ça parlera à peu de monde mais si cela peut donner des idées à certainsJe vient de finaliser la configuration de 3 serveurs mis en cluster que j'ai nommer "pmx-cluster",Dell Optiplex 7010 SFF,E3-1260l (4 coeurs/8 threads, 2,5 Ghz, 45 watts),8 Go de RAM,SSD 240 Go,Disque dur de 1 To partagé en réseau (NFS)AMD R5-240,Utilisation : principalement pour Windows 10, Ubuntu ou Batocera avec accès à la carte graphique et aux périphériques USB. Le disque dur 1 To sert à stocker les sauvegardes des machines virtuelles de manière quotidienne (3 jours de rétention) et les données de mes applications conteneurisés,Dell Optiplex 7020 SFF,E3-1265l v3 (4 coeurs/8 threads, 2,5 Ghz, 45 watts),8 Go de RAM,SSD 240 Go,Carte réseau double port gigabit ethernet,Dell Optiplex 7020 SFF,E3-1265l v3 (4 coeurs/8 threads, 2,5 Ghz, 45 watts),8 Go de RAM,SSD 120 Go,Carte réseau double port gigabit ethernet,Utilisation : les serveurs PVE02 et PVE03 serviront pour de nombreuses tâches comme la gestion du routeur/parefeu (PFsense/OPNsense), du filtrage des publicités (Pi-Hole), du VPN (Wireguard), des mes applications conteneurisés en général (production) et mes maquettes de développement (Kubernetes notamment).Il y a de nombreux avantages en adoptant ce genre de configuration :- Pas de dual ou triple boot avec des OS qui s’enchevêtre les uns sur les autres. Chaque VM est dans son image propre à sa place,- On est plus indépendant au niveau informatique en gérant sois même son infra, ce qui nous responsabilise au lieu de tout confier aux GAFAM,- Peu gourmand en énergie pour des PC reconditionnés. J'utilise des Xeon (gamme serveur) qui sont plus économes et surtout compatibles avec les postes bureautiques (ce que peu de gens savent).