Selon les dernières rumeurs la nouvelle nintendo Switch Pro tournerait la plupart des anciens titres nintendo Switch automatiquement avec une meilleure résolution et performances, en outre il semble que le DLSS soit réserver uniquement pour le mode Docked pour le moment, mais nintendo pourrait changer d'avis et l'utiliser en mode portable si besoin est.

posted the 03/25/2021 at 11:40 AM by kyuta