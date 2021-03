il semblerait que la prochaine nintendo Switch ne serait pas une simple mise à jour hardware, mais équipée d'un tout nouveau SoC basé sur la prochaine architecture nvidia ADA LOVELACE, selon toute vraisemblance nvidia présenterait un SOC similaire à celui de la prochaine switch durant le GTC 2021 le mois prochain, au menu nouvel architecture GPU et CPU , support de mémoire beaucoup plus rapide que l'actuelle en plus du DLSS et 4K, le même leaker "kopite7kimi" stipule que nintendo ferait une annonce similaire peu après ce qui coïncide étrangement avec le mois de juin période habituelle de l'E3.