Nouveau pallier atteint pour Tekken 7 qui vient de franchir les 7 millions d'exemplaires vendus.Ce n'est pas le record pour la série, toujours détenu par Tekken 3 (sur PSone only) et ses plus de 8 millions de copies vendus.Tekken devient la série la plus vendue des jeux de combats de cette génération à l'exception de Mortal Kombat X, XI et bien sûr Smash Bros.