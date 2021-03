J'ai un Laptop pas fait pour le gaming mais quelques fois, j'aimerai jouer à des AAA sur PC sauf que ce n'est pas possible ... (je fais tourner Among Us, Fall Guys et puis voilà, ça va pas plus loin). Du coup, vous pensez que cette offre est intéressante ? J'ai la fibre.Google offre un pack Premiere à n'importe quel acheteur de Resident Evil Village. Il n'y a PAS d'abonnement obligatoire pour jouer à vos jeux Stadia achetés (l'abonnement à 9,99€ reste facultatif pour avoir de la 4K, HDR, son 5.1, jeux offerts et remises chaque mois).Vous trouverez dans le Pack Premiere les accessoires suivants :Manette Stadia (Résolument Blanc)Câble USB-C™ vers USB-A™Adaptateur secteurGoogle Chromecast Ultra (noir)Adaptateur secteur avec câble intégré et port ethernetGrâce à votre achat de Resident Evil Village, vous bénéficiez de la Premiere Edition de Stadia (livraison standard gratuite). Une fois le jeu disponible, vous recevrez un e-mail qui vous permettra de profiter de votre cadeau. Offre valide jusqu'au 21 Mai 2021L'édition Standard à 69€99 :- Resident Evil Village- Resident Evil Re:Verse- Accessoire d'arme "Mr. Raccoon"- Kit de survie