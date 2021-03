Plusieurs éditeurs japonais vient de déposer beaucoup de marques entre potentiels nouveaux titres et moteurs graphiques, ainsi SEGA a déposé trois titres : “Horia Tale“ “Lost Judgment“ “Sega Music“ dont le deuxième pourrait être une suite de JUDGEMENT SQUARE ENIX : “The Centennial Case: A Shijima Story“ “Haru Yukite Retrotica“ Koei Tecmo Games : “Katana Engine“ Konami : “The Keisatsukan” Amanita : “Catboy Paradise“ “Neko Works“ “Nekoyome“

posted the 03/22/2021 at 07:40 PM by kyuta