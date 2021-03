une video majestueuse de phantasy star 2 New genesis en ULTRA Settings, un dépaysement assuré à travers des environnements pittoresques et variés, la démo est en bêta fermée, seule une vague sortie 2021 est avancée pour le moment.

posted the 03/21/2021 at 12:59 PM by kyuta