Après sa sortie sur le ps+, je me suis dit que tester ce jeu ne coutait rien.



Je suis au chapitre 14 et j'ai des choses à dire.



Les plus:



-Graphiquement très beau

-La modélisation poussée des personnages principaux

-Une mise en scène assez folle quand même

-Une partie de l'histoire intéressante

-Le détail dans les villes

-Une bonne immersion dans l'univers

-Quelques bonnes musiques indémodables

-Les matérias



Les moins:

-Les filles ont des coupes normales/classiques, les mecs sont des fashion victim en puissance

-Le design de certains personnages

-Le ridicule de pas mal de situations (le méchant en moto, presque tout ce qui se passe au wall market -le travestissement, le passage de danse, le discours bien lourd avec que des références sexuelles), la scène de fuite avec un câble qui fait 10 km XD

-Les pnj sont en low résolution, ce qui ressort beaucoup trop avec un cloud parfaitement réalisé.

-Les quêtes annexes, ridiculement peu nombreuses, qui brisent la narration linéaire du jeu et qui sont pénibles à faire, surtout qu'elles sont découpés par chapitre.

-Barret, ce père de famille avec une repartie d'un enfant de 10 ans

-Certaines cinématiques inutilement longues

-Le jeu est plutôt mal découpé, des cinématiques qui s'enchainent, peu de combats, des phases de marche complétement inutiles

-Une partie de l'histoire qui est vraiment écrite avec les pieds (barret gâche toute la partie terrorisme écologique, les méchants qui sont méchants avec un plan diabolique)

-Le gameplay vraiment pas terrible, il ne sait pas s'il propose un jeu d'action ou un jeu tour par tour

-L'IA qui ne fait rien par moments, ce qui fait que la barre d'ATB ne se charge pas

-Taper dans le vide pour monter son ATB, courir comme un con autour de l'arène pour monter son ATB, meilleur idée du jeu

-Aucune logique à ce que cloud soit un beau gosse que toutes les filles aiment alors qu'il fait toujours la gueule et qu'il ne montre aucun signe d’intérêt pour qui que ce soit

-Quelques musiques vraiment pourris comme cet électro dégueulasse à couper le son du jeu

-Les zones découpés par des micro chargements qui rend l'exploration pénible.

-Les combats sont longs en général, surtout contre les gros boss, ce qui me parait aberrant pour un jeu qui se veut action moderne (ce qui n'est pas le cas)

-Rectification du titre: FF7 remake partie 1 (J'avais oublié que le jeu n'était pas complet, et le titre est presque de l'arnaque)



Conclusion:

Le jeu est coincé en 1996 avec pas mal d'éléments et de level design à l'ancienne, ce qui n'est pas mal dans le fond, avec un gros lifting moderne, que ca soit visuel ou au niveau du gameplay. Mais autant graphiquement c'est au top malgré le design de certains personnages, il propose un gameplay que je ne valide pas vraiment, et qui montre très vite ses limites avec la jauge ATB qui se charge qu'en tapant ou en courant. On pense jouer à un jeu d'action au début, mais très vite on est dans un faux jeu tour par tour, où l'on passe notre temps en pause active.



Au final on se retrouve avec un jeu qui refuse l'open world de la plupart des rpg actuels, et qui se concentre sur l'histoire au détriment du jeu.

On voit bien que beaucoup de temps de développement a été passé sur beaucoup de détails, trop peut être, et qu'on comprend pourquoi le jeu n'est pas complet.