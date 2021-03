Pour les besoins de mon laboratoire, je me suis créer un cluster de 3 serveurs (Dell Optiplex SFF) sous Proxmox pour pouvoir tester des scénarios de haute disponibilité.Mais comme j'ai un ADN de geek, je me suis dis pourquoi pas en utiliser un au moins pour un usage multimédia.Du coup, je me suis amusé à créer une machine virtuelle basé sur l'image de Batocera (fork de Recalbox) pour pouvoir jouer aux jeux retros et visionner quelques films sur Kodi via le plugin Jellyfin (concurrent de Plex).J'ai peu de temps donc il me faut des jeux courts type arcade (fuck les jeux chronophages) et regarder quelques films bien droitard type Dirty HarryCela me permet de me détendre de temps en temps tout en sachant que le serveur fait tourner d'autres machines virtuelles de développement. Cela soulage ma conscienceDell Optiplex 7010 SFF,Xeon e3-1265l v3,8 Go de RAM,SSD 240 Go,Proxmox VE (Linux Debian)Le processeur et la carte mère sont compatibles Intel VT-D pour gérer l'attribution d'un périphérique physique à une machine virtuelle. Le processeur Xeon est cadencé à 2,5 Ghz et dispose de 8 cœurs logiques. A noter que je ne peut utiliser le mode Turbo Boost en virtualisation qui ferait grimper la fréquence à 3,5 Ghz.- 8 cores,- 2 Go de RAM,- 128 Go d'espace disque,J'attribue une AMD R5 240 en passerelle PCI puis je démarre le tout.Batocera est une distribution Linux From Scratch basé sur Arch à la pointe de l'émulation, supporte les jeux PC et intègre Kodi.1 . Flycast5-10% de charge CPU en moyenne sur Virtua Tennis 1/2 et Soul Calibur avec résolution interne 1080p,2. Beetle Saturn15-20% de charge CPU en moyenne sur des jeux comme Sega Rally, Virtua Fighter 2 et Astal.3. Dolphin15-25% de charge CPU en résolution interne x3 (OpenGL) sur F-Zero GX.4. PCSX225-30% de charge CPU en résolution interne x2 sur Tekken 5,5. Kodi10-15% sur du décodage en x265 (Dragon Ball Super) et 5-10% du sur h264.Batocera est une excellente distribution qui me permet sous forme de machine virtuelle de ne pas sacrifier un de mes appareils de développement.Dommage que ce genre de solution sois pas accessible au grand public car avec les PC actuels, on peut aller loin en terme de mutualisation des ressources.