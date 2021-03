Je vous partage un bon plan avec cette carte graphique R5 240 de 2013 sous architecture Oland.Elle bénéficie encore de mises à jours en 2021 et permet à ce prix de recycler n'importe quel appareil en HTPC ou PC multi-émulateurs avec Batocera/Kodi.On le trouve en grosse quantité car il a équiper pas mal de postes professionnels d’où son prix compétitif, Il faut par contre un adaptateur Display Port vers HDMI.Sinon ce que j'en ai fait :- J'ai monter deux ordinateurs sous Windows 10 avec RetroBat avec les derniers pilotes à jour,- J'ai aussi créer une machine virtuelle Batocera sur mon serveur Proxmox avec accès à la carte. Il tourne comme un charme,Ce que j'apprécie avec ce modèle c'est qu'il coûte une misère, n'est pas obsolète (compatible DX12 et Vulkan) et que les cartes AMD fonctionnent sans soucis en virtualisation avec les instructions Intel-VT-d contrairement aux cartes Nvidia.Faudrait que je fasse un test avec Cemu d'ailleurs,

posted the 03/18/2021 at 10:45 AM by sussudio