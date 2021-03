Sous ce titre trollesque ce cache l'info suivante:Sony vient d'investir dans le prochain projet du studio HAVEN.. dirigé par Jade Raymond.Vu sa productivité depuis un certain temps, c'est à se demander comment ils en sont arrivés à mettre du pognon dedans (et restructuré Japan Studio avec les nombreux départs qui ont fait l'info ces dernières semaines!!)Source http://www.resetera.com/threads/jade-raymond-introduces-haven-a-new-montreal-based-game-development-studio-working-on-an-original-new-ip-for-playstation.394939/ Je rigole mais j'espère que ça se terminera mieux qu'avec Ubisoft, Ea, Stadia...

posted the 03/16/2021 at 04:06 PM by xenofamicom