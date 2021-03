Infinity est un projet qui à été présenté publiquement à l'E3 "il y a 20 ans".Le projet aurait été annulé avec l'arrivé de la GameBoy Advance, et bien que la ROM a été distribué sur la toile, le jeu était inachevé.On apprend qu'aujourd'hui, le projet est relancé et ça passera par un KS:Plus de détails sur ce projet : http://mag.mo5.com/actu/194807/infinity-un-rpg-game-boy-color-inedit-bientot-publie/

posted the 03/13/2021 at 11:17 AM by xenofamicom