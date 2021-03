Experte en botanique, Aliph va explorer le monde pour rétablir l'équilibre entre l'énergie lumineuse et l'énergie sombre des plantes...

Even The Ocean est à la fois un jeu d'aventure narratif, avec pléthore de rencontres à faire (pas mal de dialogues à la clé) et un pur jeu de plates-formes axé sur la gestion d'une double jauge, partagée entre deux couleurs.

Durant les "phases d'action", chaque plante touchée augmente l'une ou l'autre couleur sur la jauge : une majorité de bleu, et Aliph fera un bond spatial ; une majorité de pourpre, et elle pourra piquer un petit sprint.

Si par malheur, la barre se remplit d'une seule couleur, Aliph perdra la vie. A jouer, c'est précis, sans jamais être trop punitif, et passionnant, à mesure que les énigmes originales s'enchaînent.

Even The Ocean m'a vraiment surpris par son ambiance zen et mélancolique, unique, et son petit monde qui réserve bien des surprises. Un jeu indé d'une profondeur inattendue !