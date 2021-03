Y'a t'il des joueurs sur gamekyo?!Ca change des souls ou des jeux R* ahah mais le vrai péché depuis le confinement c'est bien Warzone pour moi. Une putain de drogue comment on a rincé le jeu en 2020.Je suis tombé dedans alors que j'ai détesté tous les autres BR et j'avais lâché depuis bien longtemps Call of.Mais entre la Map excellente,150 joueurs,toujours de l'action,les sensations de tir l'ajout sans cesse de nouvelles armes,et vouloir toujours aller plus loin ont eu raison de moi. Sans oublié le cross play pour pouvoir jouer avec n'importe qui sur pc ou xbox .Hate de voir si oui ou non la.map va être Nuke ou pas à la fin de la saison !Je vous laisse avec la news.( Et mes stats moyennes,1 top 1 par semaine lol)----‐------------------------Le 10 mars 2020, Activision et Raven Software lançaient Call of Duty : Warzone, un battle royale free-to-play et accessible indépendamment du jeu principal. Le titre célèbre donc son premier anniversaire, l'occasion pour les dévelopeurs de revenir sur l'année écoulée.Dans un article de blog rédigé par James Mattone, lead writer sur Call of Duty : Warzone , les développeurs commencent par remercier les joueurs pour leur soutien, et leur proposer de faire leur propre bilan :Il y a un an, Call of Duty a lancé sa toute première expérience de combat massif multiplateforme, free-to-play et gratuite, connue sous le nom de Warzone. Alors que les tensions continuent de s'intensifier dans tout Verdansk, nous voulons vous remercier pour les moments que vous avez contribué à rendre possibles au cours de l'année écoulée. Pendant cette période, vous avez joué un rôle déterminant dans certains des moments les plus passionnants de l'histoire de Call of Duty, sur lesquels nous revenons.Les joueurs qui le souhaitent peuvent connaître leurs statistiques sur toute l'année écoulée. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le compte Twitter officiel du jeu, et de cliquer sur "tweet #WarzoneReport". Si tout se passe bien, ils recevront une courte vidéo présentant le total de kills, le ratio, le nombre de morts, d'heures jouées, de victoires ou encore de parties lancées. Le reste de l'article revient ensuite sur les événements marquants, avec notamment le retour du Capitaine Price en tant qu'opérateur, le mode temporaire à 200 joueurs, l'ouverture des portes du Stade avec l'introduction de la Shadow Company, ou encore le teasing de Call of Duty : Black Ops Cold War.Pour finir, James Mattone tease la suite des événements, en indiquant qu'après un an "de navigation en douceur, Warzone devra peut-être se préparer à une menace jamais vue auparavant à Verdansk, et tous les opérateurs qui souhaitent survivre devront peut-être reporter la célébration à une autre fois et reprendre le combat avant qu'il ne soit trop tard."Encore une fois, merci à vous, la communauté, d'être avec nous depuis l'année dernière sur Warzone. Alors que l'histoire de la saison 2 se poursuit tout au long de l'anniversaire, nous avons hâte de partager avec vous ce qui vous attend pour l'année à venir… mais il vaudra mieux que vous en fassiez l'expérience par vous-même.Le teasing de James Mattone fait écho à de nombreuses rumeurs, notamment relayées par GameSpot, indiquant qu'un événement d'ordre nucléaire pourrait raser la carte, permettant aux développeurs de la renouveler et de lui donner des airs de Black Ops. Rien n'est confirmé pour le moment, mais nous devrions rapidement en savoir plus.