Selon les dernières rumeurs de Gamereactor, nvidia compte arrêter la production des puces MARIKO TEGRA X1 qui animent Nintendo Switch et Switch lite, en plus Nintendo est en passe de signer un accord avec samsung pour la production d'écrans OLED 720p, toutes ces rumeurs convergent vers une annonce imminente de nouveaux modèles vers la fin d'année voire le début de l'année procahine

posted the 03/09/2021 at 12:49 PM by kyuta