Je pense me la mettre en sonnerie au réveilSalut mec, ça va, tu vas bienOn se présente, mais non tu connaisOn est là pour te pomperT'imposer sans répit et sans reposPour te sucer ton flouzeTon oseilleTon pognonTon pèzeTon fricTon bléTes économiesTes sousTon salaireTes bénefsTes bas d'laineTout c'qui traîneC'que t'as sué de ton frontOn t'le sucera jusqu'au fondOn est là partoutMême quand tu jouesPauvre idiot, on est là partoutLe loto, c'est nousLe bingo, c'est nousLe tiercé, le quarté, le quintéC'est encore nousLe quinté plus, on te re-suceFaut qu'tu craches, faut qu'tu payesFaut qu'tu craches, faut qu'tu payesPas possible que t'en réchappesNous sommes les frères qui rapent toutT'a pensé à payer taTaxe foncièreTaxe immobilièreTaxe professionnelleTaxe sur l'personnelTaxe d'apprentissageTaxe si t'es pas sageTaxe sur tout c'qui bougeSur tes clopes et sur ton rougeSur tes cachets d'aspirineSur ta vodka et sur ton gin ah! ah!Majorations relevéesVignettes et timbres fiscauxCartes grises et assurance autoDroit d'immatriculation, PVCrache, cracheEssence, péage, héritage, partage, mariage, concubinageOn est là à tous les étagesNous sommes URSSAF, CANCRAS et CARBALASQui que tu sois, quoi que tu fassesFaut qu'tu craches, faut qu'tu payesPas possible que t'en réchappesNous sommes les frères qui rapent tout.J't'offre un pot!Et oui un potImpôts fiscauxImpôts locauxImpôts directsEt impôts indirectsImpôts fonciersImpôts rentiersImpôts sur les grandes fortunesImpôts même si t'as pas d'tunesImpôts sécheresseImpôts richesseImpôts nouveauxImpôts rétrosImpôts rectoImpôts versoImpôts sur le revenuImpôts sur les revenantsNous sommes URSSAF, CANCRAS et CARBALASQui que tu sois, quoi que tu fassesFaut qu'tu craches, faut qu'tu payesPas possible que t'en réchappesNous sommes les frères qui rapent tout.Et ta déclaration?Tu sais c'que ça veut dire IFA?Impôts Forfaitaire AnnuelC'est moi qui l'ai inventéCotisation complémentaire de 0, 1%Contribution sociale de solidaritéAttends, attends, attends, attendsC'est pas finiMajorations, relevésCharges sociales et plus valueCotisation pré-retraiteCotisation post-retraiteT'as pensé à payer taTaxe foncièreTaxe immobilièreTaxe professionnelleTaxe sur l'personnelOn est là pour te pomperT'imposer sans répit et sans reposPour te sucer ton flouzeTon oseilleTon pognonTon pèzeTon fricTon bléTes biftonsTes rondsTes actionsTes sicavTon liquideTes pourlichesTon salaireTes bénefsTes magotsTes lingotsTes naposTes bas d'laineTout c'qui traîneC'que t'as sué de ton frontOn t'le sucera jusqu'au fondNous sommes URSSAF, CANCRAS et CARBALASQui que tu sois, quoi que tu fassesFaut qu'tu craches, faut qu'tu payesPas possible que t'en réchappesNous sommes les frères qui rapent tout.Nous sommes URSSAF, CANCRAS et CARBALASQui que tu sois, quoi que tu fassesFaut qu'tu craches, faut qu'tu payesPas possible que t'en réchappesNous sommes les frères qui rapent tout.Salut! TVA bien?Nous sommes URSSAF, CANCRAS et CARBALASQui que tu sois, quoi que tu fassesFaut qu'tu craches, faut qu'tu payesPas possible que t'en réchappesNous sommes les frères qui rapent tout.Nous comprenons votre douleurC'est une triste disparitionMais dans votre malheurN'oubliez pas de régler vos droits de succession