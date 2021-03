Je me souvient en avoir eu pour 40 euros les 4 Dell Optiplex 755 SFF similaire à celui de la vidéo. Des vieux PC datant de 2007 soit 13-14 ans....Finalement en ajoutant un processeur Xeon X3363 (jumeau serveur du C2Q Q9550) et une carte AMD Radeon (R5-240), on dispose d'une machine solide pour l'émulation quotidienne.C'est ce que j'aime avec les PC, la continuité matérielle qui fait cruellement défaut aux tablettes et smartphones qui sont des appareils avec une durée de vie extrêmement courte.A part les produits Apple, le reste est bon pour la casse.