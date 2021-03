Hello les gamekyoites, je laisse une annonce ici à tout hasard.

Comme vous l'avez compris dans le titre je souhaite échanger une PS5 neuve (scellée donc) contre une Switch version 2 donc idéalement qui a été achetée il y a moins d'un an en très bon état, boite et notice inclues, avec 4 jeux et 2 manettes.

Concernant les jeux, je cherche en priorité: Bayonetta 2, Luigi's mansion 3, Mario galaxy, Mario kart 8, Zelda awakening.

S'il y a preneur l'échange pourra se faire en mains propres dans la région parisienne.

Bonne journée !