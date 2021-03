Ca vient pas de moimais bien du boss de Take2.Il prend comme exemple NBA'21: selon Strauss Zelnick, le jeu a été annoncé à 70$ et le jeu offre une expérience extraordinaire avec beaucoup de rejouabilité.Il précise que la dernière hausse de prix date de 2005/2006 et en conclut qu'aujourd'hui, les joueurs sont prêts pour payer + chère.Alors, "are you ready" à payer plus chère vos jeux?