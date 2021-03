Qui n'a jamais écouté une composition de Nobuo Ueamatsu? Que je note les noms et que je botte des "ass"Avec l'actualité de Fantasian (le prochain Mistwalker sur Ios), Sakaguchi nous apprend qu'Uematsu a composé les 60 morceaux que comprendront le jeu.Cela a failli ne pas se faire à cause de l'état de santé du célèbre compositeur, mais il a été jusqu'au bout et à priori, ça risque fort d'être le dernier jeu pour lequel son nom sera associé à un jeu toujours selon le créateur de FF à la moustache.Il a très probablement composé parmi les plus belles musiques de jeux vidéos japonaises (une bonne partie des FF dont FFVI et VII, l'opening de Smash Bros Brawl, Lost odyssey, last story,...)Pour toutes ces raisons, ce serait vraiment dommage que Fantasian reste exclusif à Ios, n'est-ce pas?