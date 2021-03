Source : gamesindustry.biz Switch - £367.4 millionPS5 - £191 millionXbox Series - £118 million1. Switch - 1.500.000 (+500.000 / 2019) 4.0m LTD2. PS5 - 450.0002. PS4 - 450.000 (-250.000 / 2019) 7.58m LTD4. Xbox Series - 310.0005. Xbox One - 290.000 (-210.000 / 2019) 5.6m LTD(N'inclus pas les chiffres digitaux pour les jeux Nintendo & Cyberpunk 2077)

posted the 03/04/2021 at 07:38 PM