Yo gamekyo j'ai revu il ya quelques jours les trailer de FF 15 et ça m'a donné envie d'y jouer. Énormément d'avis sont partager voir des avis mauvais et je voulais attendre pour le trouver pas cher et la royal édition est actuellement à 15 voir 20 euros max.



J'aimerais avoir vos conseils sur le jeu n'ayant pas fait de FF si jamais le jeu vaut le coup ou tout simplement faire l'impasse dessus. Je suis preneur à tout conseils merci d'avance.