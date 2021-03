Leak en provenance de la personne ayant fait fuiter 10 jours à l'avance le nom "Elden ring" ainsi que Le logo du jeu,du très sérieux donc.

On devrait en savoir plus et pourquoi pas un trailer au futur événement Bandai .



Traduction des news trouvées sur le forum de JVC.



GAMEPLAY DETAILS :



Elden Ring marque le départ des monde statiques des Souls vers un monde bien plus grand et plus dynamique. Les ennemis sont constamment en mouvement, et des events dans le jeu se produiront sans que le joueur ai a les déclencher. Le monde de Elden Ring est véritablement vivant et rempli de dangers, de menaces et l'exploration sera récompensée.Un cycle jour/nuit est présent dans Elden Ring, et il n'est pas que cosmétique. Des ennemis différents et des évènements différents vont se produire selon l'heure de la journée.Un système de météo dynamique est également de la partie, avec la présence de pluie, de neige, ou de brouillard avec chacun ses implications sur le gameplay.Des ennemis de différentes tailles, seront visibles parfois de loin. Du haut d'une montage, vous pourrez observer au loin d'immenses créatures.De la même façon, certains décors ou certaines choses que vous pourrez regarder au loin ne seront visibles que plus tard.Le passage de Dark Souls à Elden Ring marque une nouvelle génération dans la formule, peut-être aussi grand que de King's Field à Demon's Souls.Le jeu ne prend plus place seulement dans un seul lieu comme c'était le cas dans les anciens jeux. Le monde de Elden Ring est vaste et possède plusieurs royaumes, chacun avec ses caractéristiques, son design et ses habitants.Elden Ring possède le plus grand nombre d'armes et de variétés d'équipements de tous les jeux From Software.Contrairement aux anciens jeux, les joueurs auront le choix de plusieurs approches face à certaines situations.Pour rendre le jeu plus immersif, il y a beaucoup de vie sauvage avec une faune et une flore.Il y a un bouton saut dédié.Les développeurs ont énormément travaillés la lumière afin de donner un cachet somptueux aux décors. La lumière est enfin dynamique et vous pouvez entrer dans une zone de nuit et en ressortir à l'aube avec les premiers rayons de soleil qui se lève.L'Intelligence artificielle a été travaillé en profondeur afin de rejoindre ce nouveau Game Design : Les ennemis vont élaborer de nouvelles tactiques, vous encercler et exploiter plus l'espace afin de vous coincer.Au dela du combat, il y aura d'autres "activités".Le jeu met vraiment l'emphase sur le chemin de la récompense. Plus vous vous engouffrerez dans un lieu long et dangereux, plus la récompense au bout en vaudra la peine.Le jeu ne se joue pas comme Sekiro, impossible vu le nouveau game design.La magie est beaucoup plus aboutie et approfondie que dans les précédents jeux.



LORE DETAILS :



Quand le "Elden Ring" a été brisé, la barrière qui protégeait le monde des choses les plus horribles et abominables a été levé. Et ces choses se glissent tout doucement dans le monde.La destruction du Elden Ring affecte la vie de tous les habitants de ce monde et le monde lui-même. Vous en tant que joueur, le verrez de vos propres yeux, et verrez comment les gens essaient de survivre.Pour la première fois, le monde est peuplé de différences races contrairement aux anciens jeux FromSoftware.Votre personnage est humain.Votre personnage aura une narration bien plus profonde et aboutie, ainsi que des motivations existantes que les jeux précédents.Beaucoup de personnages secondaires qui auront leurs propres histoires, ce n'est plus juste des PNJ optionnels comme les précédents jeux.Elden Ring est plus que jamais très orienté Dark Fantasy, par son atmosphère, son ambiance et les thèmes traités.Tout est traité à plus grande échelle : Les lieux, la taille du monde, la narration.Certains endroits sont "grandioses" en terme d'échelle et de direction artistique et feront plus penser à du High Fantasy.L'influence de GRRM peut se faire sentir à tout moment. C'est le From Software le plus détaillé dans son univers, avec une quantité d'histoire autour du jeu quasi "encyclopédique." Il y a des Dieux, des royaumes, des personnages clés... "même quand on lui disait que c'était pas nécessaire, il ne s'arrêtait jamais d'écrire".Le jeu est le plus sombre jamais crée par From Software. Il y a des choses très bizarres et "très glauques".Les écoles de magies ne concernent pas uniquement les sorts en question, mais à travers quelles organisations et quels idéaux vous croyez le plus. Chacune a ses propres idéologies, et ça se reflétera sur beaucoup de sous-intrigues et quêtes annexes.