Décidément cette année risque d'être bien pauvre niveau Actualité vidéoludique... 2020 fait des ravages.En bref pour les anglophobes, il dément à la rumeur d'un Showcase Xbox avec Elden Ring pour fin Mars. Greenberg dit qu'ils travaillent sur des choses mais rien arrivant bientôt ou de "World Premiere" du calibre de Elden Ring.Néanmoins, Jeff Grubb ayant donné quelques informations sur des prochaines annonces autour de Elden Ring maintient quand même qu'on devrait entendre parler du prochain titre de FromSoftware dans les deux prochains mois et pas forcément lors d'un événement lié à Xbox.

posted the 02/28/2021 at 10:42 PM by sora78