le service cloud gaming de google est en face à un recours collectif aux USA, il parait que STADIA n'a pas pu tenir ses promesses dont la plupart étaient déjà irréalistes depuis le début à savoir du 4K60 stable et des latences négligeables voire même négatives, en fait la plupart des titres tourne sous 1080p60 upscalés en 4K pour un résultat nettement médiocre, pour le moment on sait pas sur quoi ce recours va déboucher mais une chose est sure, Stadia a bien montré que le cloud gaming n'est pas pour demain.