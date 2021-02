Apparemment Nintendo prend largement son temps à peaufiner Zelda Breath of the Wild 2 dont la sortie serait tres probablement à cheval entre cette génération et la prochaine nintendo Switch labelée "PRO" pour le moment qui commence à donner de ses nouvelles à savoir une compatibilité 4K mais surtout un support du DLSS du nvidia un atout majeur pour une console portable qui se voit souvent brancher sur grand écran et qui peine à maintenir un framerate adéquat, selon le meme leak, les premiers kits de développement sont déjà entre les mains de certains développeurs, nintendo devrait en communiquer davantage dans les mois à venir, la sortie est prévue en 2022.