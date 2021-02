Petit coup de geule, voila c'est les 25 ans de pokemon et les 35 ans de zelda et ont a rien eux de leur part, part une vidéo rétrospective ect.



Je trouves juste que c'est de nous prendre pour des con car pour nous montré des connerie d'amibo on te sort plein de truc mais deux License que les fan adores ben non on ce bouge pas le cul