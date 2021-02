Gamergen

Arika a dévoilé Fighting EX Layer: Another Dash à destination de la Switch, qui ne sera pas qu'un simple portage du jeu disponible sur PS4, PC et bornes d'arcade. En effet, de nouveaux systèmes de jeu feront leur apparition, à savoir les EX-Dash, EX-Arrow et EX-Illusion, servant à remplacer les dashs classiques et les Gougis. La vidéo nous montre également la possibilité d'effectuer des Cancel Break et Super Cancel. Le développeur a par ailleurs annoncé que certains personnages ont été ajustés pour cette version, de même que certaines techniques.Enfin, le netcode est basé sur le retard de frames (backstep interrupt netcode), ce qui aura pour effet de corriger la position du personnage si le temps de réponse est trop long par exemple. Pour autant, cette solution n'est que temporaire, puisqu'Arika souhaite à terme le remplacer par une solution reposant en grande partie sur le fameux rollback netcode tant apprécié par les joueurs.Plus de détails sur ce Fighting EX Layer : Another Dash seront donnés le 1er avril (avec encore un jeu servant de poisson ?) et sa sortie est prévue dans le courant de l'année.[/video]