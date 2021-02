Excellent film, non manichéen et surtout à contre courant des films pro américains sortis à la même époque. Dans la même veine sur un autre sujet, Munich de Spielberg était une excellente surprise.Si vous avez des suggestion, je suis preneur

Ancien journaliste blessé pendant la guerre en Irak, Roger Ferris est recruté par la CIA pour traquer un terroriste basé en Jordanie. Afin d'infiltrer son réseau, Ferris devra s'assurer le soutien du très roué vétéran de la CIA, Ed Hoffman, et du chef des renseignements jordaniens, peut-être trop serviable pour être honnête.

posted the 02/20/2021 at 11:19 PM by sussudio