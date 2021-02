Yo gamekyo, aujourd'hui j'ai besoin de conseils je cherche un bon pc portable fonctionnel, mon Acer qui date de plusieurs années commence vraiment à fatigué 20 min d'attente pour charger Windows. Je ne cherche pas un pc haut de gamme pour jouer etc.. C'est juste pour une utilisation simple au quotidien (internet, film, appli). J'ai la marque Asus en tête la meilleure selon moi je cherche juste un pc avec de bon composants et un bon stockage. Mon budget est de 300 à 400 euros. Si quelqu'un a des idées je suis preneur. Merci d'avance.

Who likes this ?

posted the 02/20/2021 at 10:23 AM by yanissou