Des chiffres (qui ne veulent pas dire grand chose) sur le nombre de vue du dernier Nintendo - booof - Direct montre que l'émission n'a pas été une déception pour tout le monde, bien au contraire.En effet, si on se base sur les pouces, on constate que:- Le japon affiche un taux de satisfaction à 95%- Les Usa, c'est 80% de satisfaits:- 80% également au UK (territoire pas très Nintendo)- et la France, c'est 55% (logiquement j'ai envie de dire)Source: https://twitter.com/SulivenGAMING/status/1362902284125036546 J'ignore de le savoir si la France fait preuve de bon goût ou si la réputation d'éternel râleur se confirme, en tout cas, je serai TRÈS curieux d'entendre les raisons des joueurs qui semblent très satisfaits par ce Direct plus que discutable. Au japon, on peut imaginer que Splatoon 3 a été très bien reçu.Avec autant de satisfait, ça doit bien se marrer dans le quartier général de Nintendo