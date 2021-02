En 2013, Frédéric Pierucci, cadre dirigeant chez Alstom, a été arrêté aux Etats-Unis pour une ancienne affaire de corruption en Indonésie. Son séjour en prison haute sécurité précède de peu l’acquisition de la branche énergie d’Alstom par l’américain General Electric, et illustre la guerre économique menée par les Etats-Unis contre les grandes entreprises françaises et européennes. Matthieu Aron, grand reporter à "l’Obs", raconte cette histoire troublante dans "Le Piège américain" (éditions JC Lattès)..

Le 19 décembre 2014, presqu’à la sauvette, les actionnaires d’Alstom décident de vendre à l’américain General Electric les activités énergie du groupe, un des leaders mondiaux pour l’équipement des centrales électriques. Une bonne affaire pour GE. Une mauvaise pour la France. Après Pechiney, Arcelor, Alcatel, c’est le dernier acte du grand démantèlement de l’industrie française. La France perd le contrôle d’un secteur stratégique : l’électricité, l’un des piliers de la croissance économique du XXIe siècle. D’Alstom, il ne reste que la branche Transport. De la fabrication des turbines Arabelle indispensables à la nouvelle génération des EPR à la maintenance du parc existant de centrales nucléaires, c’est toute la filière nucléaire française qui est ainsi déstabilisée. Au moment même où Areva est en grande difficulté. Il n’y aura pas d’« Airbus européen » de l’énergie non plus. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire ? Pourquoi n’a-t-on pas négocié un accord équilibré ? Pourquoi l’État n’a-t-il rien vu venir ? Quel rôle ont joué les deux ministres, Montebourg, puis Macron ? Oui, il y a bien une affaire Alstom.

