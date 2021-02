La Chine a développé une stratégie ingénieuse pour ses achats en pétrole, née de la contrainte initiale du recours au dollar. Aujourd’hui, Richard Détente vous explique ce qui l'a progressivement amenée à créer le pétroyuan. C’est une étape essentielle vers son prochain objectif : chasser le dollar de l'Asie d'ici quelques années.



Cette stratégie chinoise n'est pas nouvelle, depuis plusieurs décennies, elle avance avec un objectif clair en tête : détrôner les USA. Cela passe par la déstitutation de la puissance américaine de son monopole commercial et de l'emprise du dollar sur le monde.



Le pétrole et l'or sont les référents absolus en matière de positionnement économique. Contrôler les deux via sa monnaie est un enjeu majeur. Depuis la seconde mondiale, les USA règnent sans partage sur ces 2 instruments de puissance. Mais voilà que l'ambition chinoise, à travers le pétroyuan, menace de concurrencer le dollar, sans retour possible en arrière. Quel avenir peut-on présager pour le dollar et les USA ? L'hégémonie américaine va-t-elle être chambouler par la politique chinoise ?