J'aime beaucoup les documentaires Arte qui reste pour moi la seule chaîne du PAF à proposer des contenus de qualité. Je suis conscient que tout n'est pas si idyllique et qu'il y a un certain parti pris anti chinois et russe dans pas mal de leur documentaires mais avec "La face cachée des énergies verte", je sais ce qui leur est passé par la tète mais ils ont pris de sacrés risques en levant le voile sur cette industrie plus sale qu'elle n'y parait.D'ailleurs il a disparu de Youtube pour infoje l'ai remis en ligne donc profitez en (disponible dans quelques minutes).Lien alternatif : https://tube.nuagelibre.fr/videos/watch/6fd41ae8-4c9d-48dc-b058-9d6832388f3b Quelques vidéos complémentaires