La tête bien reposée, je me permet de partager avec vous mes impressions sur ce Nintendo Direct tant attendu (pas sur tout les jeux, juste ce qui a retenu mon attention)Disons le tout de suite: il s'agit clairement d'un ND plutôt moyen/bof, mais pas aussi catastrophique que ce qu'on pourrait lire ici et là. Si je devais mettre une note, elle serait de 4/10.Je pense (peut-être à tort) que les attentes étaient trop élevés, et l'absence de news sur certains jeux attendus (Bayonetta 3, Metroid P4, next Monolith, Botw2, le retour d'une IP demandé, etc...) ont contribué grandement à cet arrière goût de pisse.Après, il faut garder à l'esprit que ce ND n'a fait que montrer des jeux qui seront dispos ce 1er semestre 2021... on est en droit d'espérer un Direct pour l'E3 bien plus consistant avec des annonces bien plus intéressantes.Allez, j'y vais de ma petite analyse:: Encore une fois, Sakurai nous surprend et dévoile un perso qu'aucune rumeur a mentionné.C'est une bonne chose d'avoir un autre perso de Xenoblade, mais question charisme, est-ce que Elma (Xeno X) n'était pas plus pertinente pour un perso féminin? Aussi, question style, est-ce que Jin n'aurait pas été un choix bien plus judicieux vu qu'il est au centre du jeu original et de l'extension Torna?Ceci dit, Pyra/Mythra est plutôt réussi, je pense que le 2 perso en 1 est peut-être le truc qui a retenu l'attention de Sakurai.: Le jeu semble assez fun et assez complet. Sympa pour ceux qui sont en manque de Mario, dommage de ne pas sortir un gros jeu de sport avec plusieurs disciplines. Argent ultra facile.: Même si il s'agit de portage honteux, il est bon de voir que Ninja Gaiden revient dans une trilogie (et qui sait, si ça se vend bien, NG4 reviendra peut-être plus vite que prévu!).Samurai Warrior 5 a un rendu que j'aime beaucoup, je suis pas spécialement fan des Musou mais ce changement me donne envie d'y jouer... A voir quand on aura plus d'info.: Enfin une date, et le jeu semble faire un clin d'oeil a de nombreuses séries (Final Fantasy, Xenoblade/Gundam?, Zelda pour le coup de la tondeuse, RE en vue fps,...): Très bonne surprise, content de voir que la "2D HD" revient, mais j'aurai préféré un jrpg pur et dur et non un tactic (c'est personnel, je suis allergique aux tactics!)SE a aussi montré Legends of Mana, remaster qui sera traduit en FR (ce qui est bon à prendre) et Saga Frontier Remaster (moins sexy visuellement): Ils font un focus (logique) sur MH qui sera le carton de ce trimestre au japon. On attendra plus tard donc pour RE Outrage..: Si ce retour en HD se discute, le travail est quand même ultra fainéant... il aurait dû imiter Ninja Gaiden et sortir en compilation avec Wind Waker et Twilight Princess (ça va quand même taper les 50/60€ le jeu seul et malgré les 60fps et le gameplay au pad classique, ça ne les vaut tout simplement pas!)- Splatoon 3: le one more thing du direct et là aussi, surprise totale. Bref, comme je l'ai dis dans un autre article, ça me surprend dans la mesure ou je pense qu'il aurait fait un parfait jeu de lancement pour la next-gen de Nintendo.Là, il va juste profiter du parc monstre de la Switch et donc être une énième cash-machine. Espérons que les changements seront assez nombreux pour justifier ce "3".- Metroid: on a retrouvé Samus sur une planète inconnue...- Quand à Bayonetta..Il fallait bienl'absence de ces 2 jeux portés complètement disparu.Désolé pour ce pavé et merci d'avoir tout lu